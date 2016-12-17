В Болгарии установили памятник советским солдатам
В болгарском селе Киреево Видинской области открыт памятник двум советским воинам – рядовому Петру Воробьеву и капитану Афанасию Сиухину, погибшим в 1944 году.
Монумент из белого мрамора установлен по инициативе посольства России при поддержке администрации населенного пункта. В церемонии участвовали российские дипломаты. Болгарские политики и местные жители, передает ТАСС.
Село Киреево названо в честь русского офицера Николая Киреева. Он погиб здесь в XIX веке во время борьбы с Османской империей.
Следующая новость В Турции по делу о теракте задержали 15 подозреваемых
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии