В Болгарии установили памятник советским солдатам

В болгарском селе Киреево Видинской области открыт памятник двум советским воинам – рядовому Петру Воробьеву и капитану Афанасию Сиухину, погибшим в 1944 году.

Монумент из белого мрамора установлен по инициативе посольства России при поддержке администрации населенного пункта. В церемонии участвовали российские дипломаты. Болгарские политики и местные жители, передает ТАСС.

Село Киреево названо в честь русского офицера Николая Киреева. Он погиб здесь в XIX веке во время борьбы с Османской империей.