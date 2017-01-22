В Болгарии состоялась инаугурация нового президента

Болгарский лидер Румен Радев приведен к присяге. Церемония прошла в столице страны.

– Самое главное для всех нас - это осознать свои силы, поверить в себя и двигаться вперед, – сказал Радев. Политик был выдвинут на пост президента социалистами. Радев является бывшим главкомом национальных ВВС, имеет звание генерала, сообщает РБК.

Во время инаугурации новый президент Болгарии отметил, что собирается быть лидером всех болгарских граждан, несмотря на их партийную принадлежность. Он также призвал создавать "справедливое общество".