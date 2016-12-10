В Болгарии сошел с рельсов и взорвался товарный поезд

В болгарском населенном пункте Хитрино сошел с рельсов товарный поезд, состоящий из 26 цистерн со сжиженным газом. Две и них взорвались.

В результате четыре человека погибли и еще более 25 получили ранения, передает телеканал BTV. Они доставлены в больницы с ожогами, переломами и порезами.

Многие здания в Хитрино разрушены, из-под обломков извлечены 12 человек.

Место происшествия оцеплено. Власти опасаются новых взрывов, поэтому обдумывают возможность эвакуации населения. В населенный пункт выехал глава правительства Бойко Борисов.