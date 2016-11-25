В Болгарии после бунта мигрантов задержали свыше 200 человек
Мигранты, проживающие в крупнейшем на территории Болгарии лагере для беженцев, устроили акцию протеста, которая закончилась столкновениями с полицией.
Недовольство мигрантов вызвало ограничение на выход из лагеря, введенное по санитарным соображениям. Беженцы потребовали отменить карантин и позволить им пересекать границу с Сербией, передает ТВЦ.
Протестующие жгли автомобильные покрышки и забрасывали страже порядка камнями. Полицейские в ответ применяли водометы, холостые патроны и резиновые пули. В результате столкновений 14 правоохранителей получили ранения и были задержаны более 200 человек из числа протестующих. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Следующая новость Корабль ВМФ России отбуксировал украинское судно в греческий порт
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии