В Болгарии после бунта мигрантов задержали свыше 200 человек

Мигранты, проживающие в крупнейшем на территории Болгарии лагере для беженцев, устроили акцию протеста, которая закончилась столкновениями с полицией.

Недовольство мигрантов вызвало ограничение на выход из лагеря, введенное по санитарным соображениям. Беженцы потребовали отменить карантин и позволить им пересекать границу с Сербией, передает ТВЦ.

Протестующие жгли автомобильные покрышки и забрасывали страже порядка камнями. Полицейские в ответ применяли водометы, холостые патроны и резиновые пули. В результате столкновений 14 правоохранителей получили ранения и были задержаны более 200 человек из числа протестующих. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.