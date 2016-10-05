В Болгарии на поле с картошкой нашли каменную голову Аполлона
На картофельном поле в Болгарии нашли каменную голову от статуи древнегреческого бога Аполлона. Анонимный доброволец передал артефакт в Национальный исторический музей Болгарии.
Голова была закопана на поле в районе города Стара-Загора. Скорее всего, сама скульптура была сделана в VI веке до нашей эры.
Как сообщает ТАСС, артефакт великолепно сохранился. В непосредственной близости от картофельного поля ранее было обнаружено святилище Аполлона, однако раскопки на этом месте никаких интересных находок ученым не подарили.
После сбора урожая археологи решили еще раз поискать древние артефакты в этом месте.
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