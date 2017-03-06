В Болгарии осквернили памятник советским солдатам

Знаменитый монумент «Алеша» в болгарском городе Пловдиве неизвестные вандалы осквернили изображениями свастики.

МИД России в связи с этим направил руководству страны ноту протеста. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, инцидент произошел еще во второй половине февраля, но тщательно скрывался болгарскими властями. Памятник был отмыт от оскорбительных рисунков и к нему приставлена охрана, сообщает URA.RU.

СМИ Болгарии настаивают на том, что произошедшее является «чистым вандализмом», не имеющим политического подтекста. В то же время признают, что монумент является причиной раскола в обществе.