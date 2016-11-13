В Болгарии начался второй тур выборов главы государства
В Болгарии проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют кандидат от правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Цецкай Цачева и представитель инициативного комитета генерал Румен Радев.
Согласно данным недавних опросов, у Радева преимущество перед Цачевой примерно в 10%. О Готовности проголосовать за генерала заявили примерно 50% респондентов, передает «Интерфакс». Западные СМИ называют Радева пророссийским кандидатом, но он называет Болгарию своим «главным приоритетом».
Для победы на выборах кандидатам необходимо заручиться простым большиснтвом голосов избирателей.
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