В Болгарии начались выборы президента
В Болгарии стартовали выборы президента республики. С семи утра по всей стране открылись более 12 тысяч избирательных участков, у некоторых из которых уже образовались очереди из избирателей, так как впервые в Болгарии голосование является обязательным.
Всего в бюллетене имена 21 кандидата, которые были выдвинуты инициативными комитетами и ведущими политическими партиями.
Первые неофициальные итоги голосования будут известны после завершения работы избирательных участков, которые будут открыты до 20:00 по местному времени.
По данным прогнозов, никому из кандидатов не удастся добиться успеха в первом туре, сообщает ТАСС.
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