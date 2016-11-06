В Болгарии начались выборы президента

В Болгарии стартовали выборы президента республики. С семи утра по всей стране открылись более 12 тысяч избирательных участков, у некоторых из которых уже образовались очереди из избирателей, так как впервые в Болгарии голосование является обязательным.

Всего в бюллетене имена 21 кандидата, которые были выдвинуты инициативными комитетами и ведущими политическими партиями.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны после завершения работы избирательных участков, которые будут открыты до 20:00 по местному времени.

По данным прогнозов, никому из кандидатов не удастся добиться успеха в первом туре, сообщает ТАСС.