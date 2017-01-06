В Болгарии жертвами снежной бури стали два человека

В Болгарии в результате разыгравшейся стихии погибли два человека. Один из них скончался, попав под лавину, второй – от переохлаждения.

На территории Варны, Бургаса, Добрича и ряда других городов из-за обильного снегопада, который продолжается уже почти сутки, закрыто движение автотранспорта. Железнодорожное движение осуществляется с большим опозданием, черноморские порты закрыты.

Кроме того, несколько сотен населенных пунктов остаются без света из-за многочисленных повреждений линий электропередач, передает ТАСС. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды только к концу недели.