Болезни взрослых начинаются в детстве

Группа учёных из Соединённых Штатов пришла к выводу, что взрослые болезни в детстве не проявляются, но они способны зародиться в молодом возрасте и только через много лет дать о себе знать. Для того, чтобы это понять, учёные занимались изучением этого вопроса, они наблюдали за группой людей и за тем, каким образом у них возникали изменения в детском возрасте.


Например, заболевание астмой берёт своё начало в детстве, но выражается только спустя, по меньшей мере, десять лет. Выявить это можно, но в данный момент пока не существует определённых профилактических действий, чтобы избежать возникновение недугов. Исследователи работают над этим, сообщает «VistaNews».


Основанием того, что у ребёнка закладывается основание для развития болезней в будущем, являются стрессовые ситуации, в которые попадает ребёнок. Также имеет место жестокое или равнодушное обращение с ребёнком. Большинство признаков в раннем возрасте не проявляются, они дают о себе знать позже.

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