Болезнь супруги Башара Асада не поможет сплотить население Сирии

Заболевшая онкологическим заболеванием жена президента Сирии Башара Асада Асма обратилась к населению страны и заявила о стойкости и решимости сирийцев, на которую будет равняться при борьбе с болезнью.

Востоковед-арабист Марианна Беленькая считает, что супруга Башара Асада, вряд ли сплотит сирийский народ вокруг действующего президента, так как отношение к ней со стороны сирийского народа примерно такое же, как и к ее супругу.

Те, кто поддерживает президента, поддерживают и его жену, а те, кто против – им банально все равно, что говорит сам Башар Асад и его супруга.

По мнению Марианны Беленькой, ситуация никак не изменится и вряд ли заявление супруги президента сможет хоть как-то сплотить народ, отмечает «НСН».

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