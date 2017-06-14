Болельщиков лишат алкоголя на время матчей Кубка Конфедераций
Власти Москвы ограничивают продажу спиртных напитков на период проведения футбольных матчей.
В частности, в предстоящие выходные крепкие и слабоалкогольные напитки нельзя будет приобрести в радиусе двух километров от стадиона «Спартак», где состоится встреча команд Камеруна и Чили. Об этом сообщат «ТВ Центр» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Аналогичные ограничения будут распространяться и на другие матчи в рамках Кубка Конфедераций, которые пройдут 21 и 25 июня, а также 2 июля.
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