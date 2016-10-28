Болельщики ЦСКА создали петицию с просьбой уволить тренера Слуцкого

Болельщики футбольного клуба ЦСКА опубликовали петицию с просьбой уволить главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Об этом сообщает «Спорт День за Днем».

- Мы, болельщики профессионального футбольного клуба ЦСКАвозмущены поведением главного тренера нашей любимой команды Леонида Слуцкого и игрой, которую показывает наш клуб, - говорится в петиции.

Фанаты заявили, что Слуцкий стал высокомерным, а игра ЦСКА оставляет желать лучшего.

- Игра ЦСКА становится всё более унылой, рисунок один и он примитивен донельзя «отбиться всей командой, а впереди Траоре что-нибудь придумает». Но он не придумывает. Смотреть на игру любимой команды становится стыдно. Унылое поражение от Локомотива стало последней каплей, нужно что-то менять, - добавили они.