Болельщики ЦСКА создали петицию с просьбой уволить тренера Слуцкого
Болельщики футбольного клуба ЦСКА опубликовали петицию с просьбой уволить главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Об этом сообщает «Спорт День за Днем».
- Мы, болельщики профессионального футбольного клуба ЦСКАвозмущены поведением главного тренера нашей любимой команды Леонида Слуцкого и игрой, которую показывает наш клуб, - говорится в петиции.
Фанаты заявили, что Слуцкий стал высокомерным, а игра ЦСКА оставляет желать лучшего.
- Игра ЦСКА становится всё более унылой, рисунок один и он примитивен донельзя «отбиться всей командой, а впереди Траоре что-нибудь придумает». Но он не придумывает. Смотреть на игру любимой команды становится стыдно. Унылое поражение от Локомотива стало последней каплей, нужно что-то менять, - добавили они.
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