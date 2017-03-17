Болельщики «Ростова» призвали англичан приехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию

Во время ответного матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» - «Ростов», проходившем на стадионе «Олд Траффорд», болельщики российской команды призвали английских фанатов не бояться и приехать на чемпионат мира 2018 года в Россию.

В гостевом секторе они развернули баннер Keep calm and come to the World Cup 2018 («Сохраняйте спокойствие и приезжайте на чемпионат мира — 2018»), оформленное в стиле известного британского агитационного плаката, - сообщает RT.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу британской команды, которая теперь сыграет в четвертьфинале Лиги Европы.

Неделей ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» встретили самый теплый прием в Ростове-на-Дону, на входе на трибуны стадиона «Олимп-2» им бесплатно раздавали теплые одеяла, чтобы гости могли согреться в холодную погоду. В матче в Ростове была зафиксирована ничья - 1:1.

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