Более 10 военных погибли в Турции при крушении вертолета
На юго-востоке Турции, в провинции Ширнак потерпел катастрофу военный вертолет Сoagar.
По сведениям Reuters, жертвами крушения стали 12 человек, а агентство IHA сообщает о 13 погибших. При этом уточняет, что в их числе были один генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена. Оба СМИ ссылаются на военные источники, передает РИА «Новости».
По данным местных властей, вертолет столкнулся с линией электропередач и рухнул через три минуты после взлета. На место инцидента выехал глава Минобороны Турции Фикри Ышык.
На территории региона, в котором произошла катастрофа, турецкие войска неоднократно проводили операции против подразделений запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
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