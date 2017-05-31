Более 10 военных погибли в Турции при крушении вертолета

На юго-востоке Турции, в провинции Ширнак потерпел катастрофу военный вертолет Сoagar.

По сведениям Reuters, жертвами крушения стали 12 человек, а агентство IHA сообщает о 13 погибших. При этом уточняет, что в их числе были один генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена. Оба СМИ ссылаются на военные источники, передает РИА «Новости».

По данным местных властей, вертолет столкнулся с линией электропередач и рухнул через три минуты после взлета. На место инцидента выехал глава Минобороны Турции Фикри Ышык.

На территории региона, в котором произошла катастрофа, турецкие войска неоднократно проводили операции против подразделений запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.