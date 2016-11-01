Более 70% украинцев неодобрительно отозвались о деятельности Порошенко

Большинство жителей Украины не одобряют деятельность президента страны Петра Порошенко, а также правительства и Верховной рады.

Так деятельность главы государства «скорее не одобряют» и «совсем не одобряют» 30% и 44% соответственно, передает ТВЦ, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

Положительную оценку политика Порошенко получила только у 20% опрошенных. Деятельность кабмина Украины отрицательно оценили 81% опрошенных, а парламента – 87% респондентов. Одобрительно о работе правительства высказались в общей сложности 13% респондентов, а к работе Рады отнеслись положительно только 7%.

Опрос проводился с 28 сентября по 7 октября, в нем приняли участие 2,4 тысячи совершеннолетних украинцев.

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