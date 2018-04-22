Более 30 тысяч жителей Центральной России погрузились во мрак
Из-за урагана в Центральной России более 30 тыс. жителей Центральной России остались без электричества, сообщили в Минэнерго.
Ветер с порывами до 25 м/с, дождь и гроза пришли в Московскую, Владимирскую, Тульскую, Рязанскую и Тверскую области 21 апреля. Непогода оставила без электричества до 87,6 тыс. потребителей.
Самой трудной остается обстановка в Тверской области, где из-за урагана без света остались более 500 населенных пунктов, передают «Известия». В них проживают 11,1 тыс. человек. В Подмосковье ураган обесточил 96 населенных пунктов.
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