Более 6 тысяч жителей Крыма остались без света под Новый год

Более 6 тысячи жителей Крыма остались без электроснабжения в последний день уходящего года. Это связано с плохой погодой.

Утром 31 декабря из-за неблагоприятных погодных условий – ветра и снега - произошли аварийные отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах республики. Для ремонта электросетей задействованы 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники и 53 человека.

Работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы, сообщает РИА Новости.