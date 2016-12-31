Более 6 тысяч жителей Крыма остались без света под Новый год
Более 6 тысячи жителей Крыма остались без электроснабжения в последний день уходящего года. Это связано с плохой погодой.
Утром 31 декабря из-за неблагоприятных погодных условий – ветра и снега - произошли аварийные отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах республики. Для ремонта электросетей задействованы 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники и 53 человека.
Работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы, сообщает РИА Новости.
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