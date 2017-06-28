Более 97 тысяч человек пожелали получить паспорта ДНР
Более 97 тысяч человек подали заявление на получение паспортов ДНР, заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.
По его словам, порядка 87 тысяч человек уже получили новые паспорта. Власти ДНР начали выдавать собственные паспорта с 16 марта 2016 года.
В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в Донбассе, сообщает Life.
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