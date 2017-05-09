Более 800 тысяч человек присоединились к акции «Бессмертный полк» в Москве
В акции «Бессмертный полк», проходящей в Москве, принимают участие более 800 тысяч человек, сообщили в пресс-центре МВД России.
Как отмечается в материале, люди продолжают присоединяться к шествию, несмотря на плохую погоду.
Международное движение «Бессмертный полк» 9 мая объединило народы из самых разных уголков мира. Жители России и СНГ поддержали акцию, пройдя шествиями по улицам в память о погибших в Великой Отечественной войне. Все участники акции «Бессмертный полк» самостоятельно изготавливают табличку с портретом своего родственника, воевавшего или трудившегося в тылу, сообщает «Интерфакс».
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