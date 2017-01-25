Более 200 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Более 200 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора, расположенного в Санкт-Петербурге, в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

Как уточняется в материале, петиция, размещенная на сайте Change.org, адресована губернатору Георгию Полтавченко и президенту РФ Владимиру Путину. Им доставят петицию, когда число подписей достигнет 300 тысяч.

Ранее Полтавченко официально объявил о передаче Исаакия РПЦ после обращения патриарха Кирилла в декабре 2016 года. Передача собора должна состояться до 1 марта 2019 года, собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет.

28 января на Марсовом поле пройдет митинг, а в самом Исаакие собирают подписи за сохранение музейного статуса собора, сообщает «Санкт-Петербург.ру».