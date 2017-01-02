Более 400 тысяч человек воспользовались московским общественным транспортом в новогоднюю ночь

Более 400 тысяч москвичей и гостей столицы воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Как уточняется в материале, московский общественный транспорт впервые в истории работал в круглосуточном режиме в ночь на первое января.

С часа ночи до 5:30 утра поездами метро и МЦК, а также наземным транспортом перевезено в общей сложности 413 тысяч пассажиров. Самой популярной станцией метро среди пассажиров в новогоднюю ночь стал «Охотный ряд», где в первые часы Нового года побывали свыше 30 тысяч человек.

Троллейбусами, автобусами и трамваями в ночь на 1 января воспользовались более 83 тысяч пассажиров.

- С новым режимом столичный транспортный комплекс успешно справился. Мы создали максимально удобные условия для безопасного передвижения по городу,- приводит «РИА Новости» слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

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