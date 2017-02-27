Более 30 тысяч блинов в Ярославле скормили бездомным собакам
Масленичный пирог, изготовленный в Ярославле из 31 тысячи блинов, скормили бездомным собакам, сообщили в мэрии города.
Как уточняется в сообщении, общий вес пирога-рекордсмена составил почти две тонны. Изделие было изготовлено местными жителями для установления рекорда России.
Так как Роспотребнадзор не рекомендует кормить людей блинами, пролежавшими на улице несколько часов, организаторы решили направить всю продукцию на корм для бездомных животных, сообщает «Интерфакс».
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