Более трех миллионов россиян не подозревают о своем заболевании сахарным диабетом
Директор Института диабета Эндокринологического научного центра Минздрава РФ Марина Шестакова заявила на пресс-конференции, что около трех миллионов россиян даже не подозревают, что больны сахарным диабетом.
- Сегодня в РФ страдает диабетом более 6,5 миллиона людей, при этом более половины из них не знают о том, что больны, - цитирует Шестакову ТАСС.
Директор института напомнила о том, что диабет является причиной многих заболеваний, в том числе влияет на систему кровообращения.
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