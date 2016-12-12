Более 95% территории Алеппо контролируется армией САР

Сирийская правительственная армия заняла еще три квартала в городе Алеппо. Власти установили полный контроль более чем на 95% его территории.

Речь идет о кварталах Шейх-Саид, Карим-Хум и Эль-Макамад, передает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр примирения сторон. Площадь территории, которая продолжает пока оставаться под контролем боевиков, не превышает 10 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из города были выведены более 13 тысяч мирных жителей. Кроме того, сдались свыше 700 боевиков.