Более 30 стран намерены участвовать в военных играх в Сочи

Свыше 30 стран подтвердили свое участие в третьих Всемирных военных играх, которые будут проводиться в Сочи в 2017 году.

Начальник ЦСКА Михаил Барышев выразил уверенность в том, что игры пройдут на высоком организационном уровне, поскольку у Сочи есть большой опыт по проведению подобных мероприятий.

«Будут созданы идеальные, я считаю, условия для спортсменов. И в части, касающейся организации и проведения спортивных соревнований, организации проживания, все будет на высоком мировом уровне», - цитирует его ТАСС.

III зимние Всемирные военные игры пройдут с 22 по 28 февраля. Их спортивную программу составят семь видов спорта, в числе которых лыжные гонки, биатлон, спортивное скалолазание и другие. Ожидается, что в них примут участие свыше двух тысяч спортсменов, среди которых будут разыграны 44 комплекта наград.