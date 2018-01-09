Более сотни россиян заглохли на моторной шхуне в Таиланде

Прогулочное туристическое судно с 114 россиянами на борту заглохло во время однодневной экскурсии по островам Сиамского залива в Таиланде.

У судна сломался двигатель. Экипаж лодки починить поломку не смог, вызвав по радио морскую полицию и спасателей.

Туристы отнеслись с пониманием к экипажу, не предъявляли никаких претензий и не паниковали. Все они были благополучно эвакуированы, передает РИА Новости.