Более сотни россиян заглохли на моторной шхуне в Таиланде
Прогулочное туристическое судно с 114 россиянами на борту заглохло во время однодневной экскурсии по островам Сиамского залива в Таиланде.
У судна сломался двигатель. Экипаж лодки починить поломку не смог, вызвав по радио морскую полицию и спасателей.
Туристы отнеслись с пониманием к экипажу, не предъявляли никаких претензий и не паниковали. Все они были благополучно эвакуированы, передает РИА Новости.
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