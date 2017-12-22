Более сотни россиян третьи сутки не могут вылететь из Китая

Порядка 150 российских туристов с 19 декабря не могут улететь с китайского острова Хайнань.

Туроператор «Матрешка-тур» сообщил, что перенос рейса произошел из-за того, что авиакомпания «Икар» не согласовала предоставление слотов для чартеров с авиационными властями города Хайкоу.

В данный момент генеральное консульство России в китайском городе Гуанчжоу оказывает поддержку и содействие российским гражданам.

Ранее появилась информация, что туристы жалуются на нехватку медикаментов и проблемы с едой, передает РИА Новости.