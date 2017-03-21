Более 60 российских легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом

Свыше 60 российских легкоатлетов подали заявки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) «Интерфаксу» уточнили, что подано 65 индивидуальных заявок. Допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) к стартам уже получили бегунья Кристина Сивкова, прыгуньи с шестом и в длину Анжелика Сидорова и Дарья Клишина соответственно, а также метатель молота Алексей Сокирский.

ВФЛА также объявила о начале приема индивидуальных заявок в ИААФ для спортсменов, желающих участвовать в летнем ЧЕ по легкой атлетике среди ветеранов. В организации заверили, что окажут спортсменам помощь в составлении и продвижении заявок на чемпионат.

В настоящее время российские спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях под российским флагом, поскольку ВФЛА была дисквалифицирована в связи с допинговым скандалом.