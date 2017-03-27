Более 50% россиян согласны на повышение ставки НДФЛ

Более половины россиян согласны на повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если собранные таким путем средства будут направлены на социальные нужды.

Так, 31% опрошенных ВЦИОМ не против увеличения налога, если деньги пойдут на повышение будущей пенсии. Еще 24% респондентов одобряют данную меру при условии, что средства будут направлены на поддержку отечественной медицины. В то же время категорически против повышения НДФЛ 35% опрошенных, отмечается на сайте ВЦИОМ.

Социологи добавили, что любое снижение доходов воспринимается очень остро. В случае повышения налога всего на 2% и соответствующего падения доходов 15% респондентов готовы сменить работу и получать на новом месте «серую зарплату».

«Даже частичная реализация этих планов будет иметь своим очевидным последствием выпадение намного больших доходов бюджета и внебюджетных фондов, чем удастся собрать за счет повышения НДФЛ», - отметили эксперты Центра.

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