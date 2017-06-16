Более 60% россиян предлагают отмечать День отца официально

В России, в отличие от многих стран мира, День отца не имеет официальной даты празднования. Почти две трети россиян предлагают исправить этот пробел.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, за придание официального статуса празднику высказываются 62% респондентов. При этом мнения граждан на счет даты празднования разделились.

Так, 16% предлагают следовать примеру других стран и отмечать день отца в третье воскресенье июня.

Еще столько же считают, что праздник должен приходиться на последнее воскресенье октября. В обоснование своей позиции они отмечают, что в этом месяце много мужских профессиональных праздников. Кроме того, День отца в этом случае будет приближен ко дню рождения князя Дмитрия Донского, который имел много детей, передает «Интерфакс».

Совместить День отца и День матери (последнее воскресенье ноября) предлагают 12% опрошенных. Столько же считают, что это праздник должен отмечаться в последнее воскресенье февраля, чтобы быть ближе ко Дню защитника отечества.

Опрос проводился 10-11 июня, в нем участвовали 1200 человек.