Более 70% россиян за повышение возрастного ценза на покупку алкоголя

Запрет на покупку алкоголя лицам в возрасте до 21 года поддержали 77% россиян.

Против данной меры выступают только 17%, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Ужесточение возрастного ценза преимущественно поддерживают респонденты старше 45 лет. Впрочем, среди граждан в возрасте 18-21 год эту меру одобрили более 60% опрошенных.

Данные опроса свидетельствуют, что активнее всего за ужесточение ценза выступает население провинциальных городов-миллионников. В столице, Санкт-Петербурге и малых городах у инициативы не столь много сторонников.