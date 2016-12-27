Более 70% россиян за повышение возрастного ценза на покупку алкоголя
Запрет на покупку алкоголя лицам в возрасте до 21 года поддержали 77% россиян.
Против данной меры выступают только 17%, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Ужесточение возрастного ценза преимущественно поддерживают респонденты старше 45 лет. Впрочем, среди граждан в возрасте 18-21 год эту меру одобрили более 60% опрошенных.
Данные опроса свидетельствуют, что активнее всего за ужесточение ценза выступает население провинциальных городов-миллионников. В столице, Санкт-Петербурге и малых городах у инициативы не столь много сторонников.
Следующая новость СМИ сообщили о приостановке полетов Ту-154
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии