Более 80% россиян назвали себя счастливыми людьми

Свыше 80% граждан России склонны относить себя к числу счастливых. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – это самый высокий показатель счастья за всю историю наблюдений.

В середине марта центр провел телефонный опрос, в котором приняли участие две тысячи совершеннолетних россиян. Самый оптимистичный настрой продемонстрировали состоятельные участники опроса и молодежь.

Основными источниками счастья россияне назвали семью, детей, здоровье собственное и своих близких, а также хорошую работу, передает «ФедералПресс».