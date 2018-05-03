Более 80% россиян назвали себя счастливыми людьми
Свыше 80% граждан России склонны относить себя к числу счастливых. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – это самый высокий показатель счастья за всю историю наблюдений.
В середине марта центр провел телефонный опрос, в котором приняли участие две тысячи совершеннолетних россиян. Самый оптимистичный настрой продемонстрировали состоятельные участники опроса и молодежь.
Основными источниками счастья россияне назвали семью, детей, здоровье собственное и своих близких, а также хорошую работу, передает «ФедералПресс».
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