Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды
Более 40 рейсов в столичных аэропортах задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.
Как сообщает RT, днем в воскресенье в Домодедово 16 рейсов задержаны и шесть отменены. В Шереметьево не вылетели 26 рейсов, во Внуково – 3.
Накануне МЧС предупредило о сильном снеге, метели и гололедице в столичном регионе. Температура воздуха приблизится к отметке в 0 градусов.
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