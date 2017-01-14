Более ста рейсов отменены в Японии из-за снегопадов

Сильные снегопады бушуют в Японии. Местные авиакомпании отменили уже 104 рейса. Следующие сутки по прогнозам синоптиков окажутся не менее снежными.

В ряде районов непогода продлится до понедельника, сообщает РИА Новости.

Непогода охватила почти всю территорию Японии, за исключением нескольких районов на востоке страны. В префектуре Ямагата толщина снежного покрова составила 2,5 метра, в Ниигате – 1,6 метра, в Фукуи – 95 сантиметров.

В Ниигате аэропорт дважды за день закрывался для взлета и посадки из-за необходимости расчистить взлетно-посадочные полосы.