Более ста рейсов отменены в Японии из-за снегопадов
Сильные снегопады бушуют в Японии. Местные авиакомпании отменили уже 104 рейса. Следующие сутки по прогнозам синоптиков окажутся не менее снежными.
В ряде районов непогода продлится до понедельника, сообщает РИА Новости.
Непогода охватила почти всю территорию Японии, за исключением нескольких районов на востоке страны. В префектуре Ямагата толщина снежного покрова составила 2,5 метра, в Ниигате – 1,6 метра, в Фукуи – 95 сантиметров.
В Ниигате аэропорт дважды за день закрывался для взлета и посадки из-за необходимости расчистить взлетно-посадочные полосы.
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