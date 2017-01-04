Более 20 рейсов отменены в московских аэропортах

23 авиарейса отменены, еще 18 задержаны в московских аэропортах из-за снегопада. В ближайшие сутки в столичном регионе может выпасть до 15 сантиметров снега.

Как сообщает ТАСС, в Домодедове отменены 11 рейсов, еще восемь будут выполнены с опозданием.

В Шереметьеве задержаны 10 рейсов, еще 12 выполняться не будут. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию.

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