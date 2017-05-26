Более 70 процентов россиян хотят поклониться мощам Николая Чудотворца

Более 70 процентов жителей России заявили о своем желании поклониться привезенным в Москву из Италии мощам Николая Чудотворца, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, о том, что мощи Николая Чудотворца прибыли в храм Христа Спасителя из Италии знают 81 процент респондентов. Оказалось, что только 18 процентов россиян не в курсе этого события.

Желание приложиться к мощам выразили 72 процента опрошенных, среди которых 81 процент составили женщины, а также люди старше 60 лет.

Вместе с тем, отрицательно к принесению мощей из-за границы отнеслись 11 процентов граждан, уверенных, что святыни нельзя беспокоить.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 23-24 мая среди 1,2 тысячи респондентов.

Мощи Николая Чудотворца пробудут в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июня. С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
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