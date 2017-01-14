Более 85 процентов россиян увидели страх других стран перед РФ

Более 85 процентов граждан РФ считают, что Россию в мире боятся, следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Согласно исследованию, 67 процентов респондентов также убеждены, что влияние России в мире в последние годы скорее растет. Не увидели рост влияния РФ в мире лишь 19 процентов опрошенных.

По мнению 14 процентов респондентов, росту влияния РФ в мире способствует наращивание военной мощи страны. Вместе с тем, 7 процентов считают, что это заслуга президента РФ Владимира Путина.

48 процентов людей участвовавших в опросе заявили, что в мире к России относятся плохо, еще 42 процента увидели хорошее отношение к РФ других стран.

Между тем 51 процент респондентов полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное.

В исследовании, проведенном 24-25 декабря, приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов РФ, сообщает «Интерфакс».

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