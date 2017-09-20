Более 86 процентов леса восстановлено в Подмосковье

Более 86 процентов площади сплошных санитарных рубок засажено молодыми деревьями, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона со ссылкой на зампреда Комлесхоза области Рустама Рзаева.

По его словам, в 2017 году лесовосстановление проведено на восьмидесяти шести процентах по сплошным санитарным рубкам.

При этом Рзаев отметил, что рубки будут завершены в 2018 году.

В ходе акции, прошедшей на прошлых выходных в Подмосковье, деревья высаживали не только на территориях лесного фонда, но и в парках, скверах и во дворах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».