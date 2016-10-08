Более 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Грузии

В Грузии за два часа работы избирательных участков на выборах в парламент проголосовали 8,34 избирателей.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-спикера Центральной избирательной комиссии страны Анну Микеладзе.

По ее словам, проголосовали уже более 292 тысяч человек. Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших — порога явки нет.