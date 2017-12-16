Более полутора тысяч человек приняли участие в «Лыжне Зимятова»

В Подмосковье состоялся массовый старт под названием «Лыжня Николая Зимятова». Он объединил около 1600 спортсменов разных возрастов.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», мероприятие прошло на базе «Пересвет» в Москвовской области.

Старт забегу дал сам лыжник Николай Зимятов. Его поддержал олимпийский чемпион Сочи Александр Легков. Видеообращение к участникам гонки записал хоккеист НХЛ Александр Овечкин.

Николай Зимятов является заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России, четырехкратным олимпийским чемпионом, серебряным призером Олимпийских игр-1984 и 8-кратным чемпионом СССР.