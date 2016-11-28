Более половины японцев согласны на передачу части южных Курил

В Японии проведен социологический вопрос на тему Курильских островов. Большинство его участников (60%) согласились с тем, что на переговорах с Россией Токио следует добиваться передачи только части спорных территорий.

На передачу Японии всех четырех островов – Итурупа, Кунашира, Шикотана и гряды Хабомаи – высказались 29% опрошенных, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на Nikkei.

При этом отмечается, что по сравнению с результатами опроса, проведенного несколькими месяцами ранее, число сторонников частичного возврата территорий выросло на 6% а сторонников возврата всех островов – сократилось на 7%. Опрос проводился в преддверие визита президента России Владимира Путина в Японию, который состоится 15-16 декабря.