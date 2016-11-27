Более половины японцев против усиления экономического сотрудничества с Россией

Более 50 процентов японцев выступают против усиления экономического сотрудничества с Россией ради продвижения переговоров по территориальному вопросу, следует из опроса, проведенного агентством Киодо.

Согласно исследованию, против усиления экономического сотрудничества с РФ выступают 53,2 процента опрошенных.

За укрепление экономических отношений высказались лишь 36,6 процентов респондентов.

Против увеличения доли военных расходов во взаимоотношениях с США высказались 86,1 процентов.

Япония претендует на российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов для Токио является главным условием заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан, сообщает «РИА Новости».