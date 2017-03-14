Более половины россиян подозревают судей в коррупции

Более половины граждан России (56%) уверены в том, что судьи берут взятки.

При этом 43% считают, что выносимые судьями приговоры несправедливы. Положительно работу отечественной судебной системы оценивают только 32%, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Примеры справедливых приговоров по громким делам большинство участников опроса привести затруднились. Самым несправедливым респонденты назвали приговор по делу «Оборонсервиса».