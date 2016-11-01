Более половины россиян поддержали установку памятника Ивану Грозному

Согласно данным опроса Левада-Центра, 53 процента россиян одобрили идею установки памятника царю Ивану Грозному в Орле. Против этой идеи высказались 17 процентов репондентов.

Вместе с тем, 49 процентов россиян считают, что Иван Грозный принес России больше хорошего, чем плохого. Обратного мнения придерживаются 13 процентов опрошенных. Подавляющее большинство респондентов (66 процентов) знают Грозного как "первого русского царя", сообщает "Коммерсантъ".

Монумент Ивану Грозному в Орле был установлен на месте слияния Оки и Орлика. Установка вызвала масштабные обсуждения в обществе. Местные активисты выступили против скульптуры, поскольку Иван Грозный является неоднозначной исторической фигурой.