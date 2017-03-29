Более половины продуктов на прилавках магазинов в РФ оказались некачественными

Недобросовестные производители научились обходить инспекции Россельхознадзора и скрывать некачественную продукцию перед приходом сотрудников ведомства.

Как пишет газета «Известия», производители некачественных товаров перед проверкой вывозят продукцию со склада или закрывают фирмы, чтобы после проверки перерегистрироваться и заново начать поставлять негодный товар. Сотрудники Россельхознадзора пожаловались, что ничего не могут поделать, так как предприятия знают, когда ждать проверок, и готовятся к ним. В связи с этим обстоятельством чиновники констатировали, что на прилавках российских магазинов больше половины продуктов можно назвать некачественными.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за два года число административных правонарушений в ходе проверок Россельхознадзора снизилось вдвое. В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что отчасти повысилась грамотность и некоторые производители стали лучше оформлять документы, но при этом недобросовестные предприятия осознали, что могут безнаказанно обходить проверки.

«Согласно 294 федеральному закону, мы можем проводить проверки любого хозяйствующего субъекта не чаще чем раз в три года», — пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Она рассказала, что ведомство обязано информировать о плане предполагаемых проверок на год. Это абсолютно открытая информация, и любой производитель всегда знает, когда к нему придут с проверкой.

«Естественно, если за полгода известно, когда будет проверка, недобросовестный производитель к ней хорошо готовится», - сказала Мелано, добавив, что зачастую, инспекторам бывает нечего проверять, так как они попадают в чистый склад без продукции.

В итоге, производитель может три года выпускать неизвестно что, а в один день он либо вычистит все и сведет документы, либо вообще вывезет продукты со склада или просто перерегистрирует компанию, отметила чиновница.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 66 процентов производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. В общей сложности проверяли 56 тысяч предприятий.