Более половины немцев готовы проголосовать за кандидатуру Меркель на посту канцлера

Если действующий канцлер Германии Ангела Меркель выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок, ее готовы поддержать 55% жителей страны.

Против Меркель на посту главы правительства высказались 39% участников опроса, который проводился службой Emnid по заказу газеты Bild, сообщает «Интерфакс». При этом отмечается, что за последние несколько месяцев количество недовольных политикой канцлера снизилось на 11%.

Наибольшей поддержкой Меркель пользуется у женщин. За ее кандидатуру согласны проголосовать более 60% немок.

Выборы в Германии пройдут в 2017 году. Ожидается, что Меркель официальное объявит о своем решении баллотироваться на пост канцлера в ближайшее время.