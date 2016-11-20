Более половины немцев готовы проголосовать за кандидатуру Меркель на посту канцлера
Если действующий канцлер Германии Ангела Меркель выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок, ее готовы поддержать 55% жителей страны.
Против Меркель на посту главы правительства высказались 39% участников опроса, который проводился службой Emnid по заказу газеты Bild, сообщает «Интерфакс». При этом отмечается, что за последние несколько месяцев количество недовольных политикой канцлера снизилось на 11%.
Наибольшей поддержкой Меркель пользуется у женщин. За ее кандидатуру согласны проголосовать более 60% немок.
Выборы в Германии пройдут в 2017 году. Ожидается, что Меркель официальное объявит о своем решении баллотироваться на пост канцлера в ближайшее время.
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