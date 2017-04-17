Более половины картин русских художников оказываются подделками
Более половины произведений искусства русских авторов при экспертизе оказываются поддельными, рассказали в центре Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени Третьякова.
По словам со-основателя НИНЭ Александра Попова, самыми популярными у фальсификаторов являются Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Константин Коровин и Исаак Левитан.
Отмечается, что результаты проведенных экспертиз выявили более 55 процентов подделок.
Эксперт также рассказал, что самым распространенным видом подделки является «перелицовка» одной картины в другую. Например, на работу неизвестного художника может быть добавлена подпись знаменитого автора.
При этом Попов отметил, что в России купить фальшивую вещь сложнее, чем за границей, так как сейчас ни один уважающий себя аукцион или галерист не предложит клиенту работу без экспертного заключения. В Европе или в США экспертов в области русских художников очень мало, и многие аукционы или дилеры просто берут работы на основе описаний, провенанса, который очень легко сфальсифицировать.
НИНЭ имени П.М.Третьякова - крупнейшая независимая экспертиза в России, существующая с 2008 года, сообщает «Интерфакс».
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