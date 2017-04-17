Более половины картин русских художников оказываются подделками

Более половины произведений искусства русских авторов при экспертизе оказываются поддельными, рассказали в центре Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени Третьякова.

По словам со-основателя НИНЭ Александра Попова, самыми популярными у фальсификаторов являются Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Константин Коровин и Исаак Левитан.

Отмечается, что результаты проведенных экспертиз выявили более 55 процентов подделок.

Эксперт также рассказал, что самым распространенным видом подделки является «перелицовка» одной картины в другую. Например, на работу неизвестного художника может быть добавлена подпись знаменитого автора.

При этом Попов отметил, что в России купить фальшивую вещь сложнее, чем за границей, так как сейчас ни один уважающий себя аукцион или галерист не предложит клиенту работу без экспертного заключения. В Европе или в США экспертов в области русских художников очень мало, и многие аукционы или дилеры просто берут работы на основе описаний, провенанса, который очень легко сфальсифицировать.

НИНЭ имени П.М.Третьякова - крупнейшая независимая экспертиза в России, существующая с 2008 года, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Омскому вице-губернатору грозит до семи лет лишения свободы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО