Более половины истребителей ВМС США не могут летать
По данным американских СМИ, более половины истребителей ВМС США находятся на ремонте или в ожидании поставок запасных частей.
Как отмечается в материале Defence News, в результате того, что часть истребителей не могут летать, существенно ограничены главные ударные возможности американских ВМС, основу которых составляют истребители F/A-18F Hornet и Super Hornet.
Одной из причин плохого состояния самолетов ВМС США, по данным издания, является нехватка денежных средств, выделяемых на ремонт техники.
24 декабря 2016 года действовавший тогда президент США Барак Обама подписал законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году. Размер бюджета Пентагона составит примерно 619 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.
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