Более 4 миллионов россиян приняли участие в пасхальных богослужениях

В праздничных богослужениях в России приняли участие более 4,3 миллиона человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в стране состоялось более 11 тысяч богослужений на территории свыше 7 тысяч населенных пунктов.

Сообщается, что для обеспечения порядка и безопасности в день празднования Пасхи задействовали 60 тысяч сотрудников полиции, 5 тысяч бойцов Росгвардии и более 12 тысяч представителей народных дружин.

В столице в пасхальных службах и крестных ходах приняли участие свыше 1 миллиона человек. По сведениям ТАСС, чрезвычайных происшествий в ходе празднования Воскресения Христова допущено не было. До начала богослужений сотрудники правоохранительных органов проводили проверку храмов, церквей и прилегающих к ним территорий.